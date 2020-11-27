Оккупанты за сутки дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе

В течение минувших суток, 26 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили перемирие на Донбассе. Украинские подразделения потерь не понесли.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь из крупнокалиберного пулемета вблизи Марьинки. Недалеко от Старогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

С начала новых суток российско-оккупационные войска уже совершили одну провокацию - открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки Донецкой области.

На других направлениях вдоль линии разграничения нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Напомним, 25 ноября пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В частности, оккупанты обстреляли позиции украинских военных из гранатомета.

Также РБК-Украина писало, что на этой неделе на Донбассе погиб украинский военный. Военнослужащий был убит пулей вражеского снайпера.

Добавим, украинская делегация в ТКГ требует от России провести расследование убийства украинского военного и наказать виновных в этом.