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Окупанти за добу двічі порушили режим "тиші" на Донбасі

Автор: Артур Родивилов

Протягом минулої доби, 26 листопада, збройні формування Російської Федерації і її найманці двічі порушили перемир'я на Донбасі. Українські підрозділи втрат не зазнали.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики відкривали вогонь з великокаліберного кулемета поблизу Мар'їнки. Недалеко від Старогнатівки - зі станкового протитанкового гранатомета.

"Ворожі постріли не представляли загрози для життя і здоров'я наших захисників, тому вогонь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.

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З початку нової доби російсько-окупаційні війська вже зробили одну провокацію - відкрили вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї в передмісті Авдіївки Донецької області.

На інших напрямках уздовж лінії розмежування порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Нагадаємо, 25 листопада проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, окупанти обстріляли позиції українських військових з гранатомета.

Також РБК-Україна писало, що на цьому тижні на Донбасі загинув український військовий. Військовослужбовець був убитий кулею ворожого снайпера.

Додамо, українська делегація в ТКГ вимагає від Росії провести розслідування вбивства українського військового і покарати винних у цьому.

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