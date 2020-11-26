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Боевики трижды открывали огонь по украинским позициям

Донбасс, Четверг 26 ноября 2020 07:20
Боевики трижды открывали огонь по украинским позициям
Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 25 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать украинских военных на участке в пригороде Авдеевки.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Также стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили неподалеку Водяного.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг осуществил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

О нарушении режима прекращения огня и использовании вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

От начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Напомним, вчера на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб 31-летний военнослужащий. Погибший был жителем Киевской области.

Ранее стало известно, что представители России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) впервые поддержали план совместных действий в отношении Донбасса, который предложили боевики. Украинская сторона просит письменно подтвердить свою позицию.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, с начала перемирья на Донбассе в результате боевых действий погибли четверо украинских военных. В то же время с украинской стороны 14 человек были ранены.

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