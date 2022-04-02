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Окупанти в Сумській області обстрілюють будинки та авто цивільних: є загиблий та поранені

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Сумська область , Субота 02 квітня 2022 13:38
Окупанти в Сумській області обстрілюють будинки та авто цивільних: є загиблий та поранені Фото: купанти в Сумській області обстрілюють будинки та авто цивільних (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У Сумській області російські окупанти обстрілюють будинки та автівки мирних жителів. Один чоловік помер від отриманих поранень, а ще троє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОДА Дмитра Живицького.

"У Бурині війська РФ вчора обстріляли будинки мирних жителів. В одного чоловіка вогнепальне наскрізне поранення. Його доправили до лікарні та надають медичну допомогу", - написав він.

Крім того, в Бурині окупанти обстріляли цивільну машину з людьми, двох місцевих із вогнепальними пораненнями вчора зранку передали медикам.

А позавчора до лікарні району доправили місцевого жителя, який потрапив під ворожий обстріл у селищі Дубов’язівка. Учора, 1 квітня, чоловік помер.

Разом з тим у Шостинському районі 31 березня, між Білопіллям та Путивлем військові РФ затримали цивільну машину з місцевими жителями.

Відомо, що в людей забрали телефони та обіцяли дати їм місце для ночівлі. Після цього зв’язок із затриманими зник. Станом на вчора їх місце перебування невідоме, телефони вимкнені.

Також російські війська вели хаотичний вогонь по с. Басівка. Пошкоджені нежитлові приміщення.

"Учора стало відомо, що до російського полону потрапив військовий Збройних Сил України. Протягом довгого часу хлопець не виходив на зв’язок із рідними, а вчора його матері надійшло відео у вайбері, що сина захопили в полон", - розповів Живицький.

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