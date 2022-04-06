Оккупанты стягивают технику, через 3-4 дня будут наступать, - глава Луганской ОВА

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты продолжают стягивать технику и живую силу и через несколько дней будут наступать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гайдая в Telegram.

По его словам, фиксируется постоянный подвоз техники и военных врага.

"Я думаю, что они планируют закончить подвоз всех резервов и дня через 3-4 будут пытаться проводить наступление", - сказал Гайдай.

Также он добавил, что украинские защитники готовы дать отпор оккупантам.

Кроме того, Гайдай сказал, что российские захватчики 6 апреля продолжают бить Попасну из "Градов" и авиации, поэтому эвакуация проходит под грохот вражеских пушек.



К тому же, он рассказал, что в Лисичанске еще остается около 30 тысяч жителей.

Гайдай отметил, что 60% Рубежного контролируют россияне, эксмер-предатель помогал взять город и сдавал всю информацию. Однако, прорваться вглубь города российские захватчики не могут.