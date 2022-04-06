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Окупанти стягують техніку, за 3-4 дні будуть наступати, - голова Луганської ОВА

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Луганська область , Середа 06 квітня 2022 13:57
Окупанти стягують техніку, за 3-4 дні будуть наступати, - голова Луганської ОВА Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти продовжують стягувати техніку і живу силу та за кілька днів будуть наступати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гайдая у Telegram.

За його словами, фіксується постійне підвезення техніки і військових ворога.

"Я думаю, що вони планують закінчити підвезення всіх резервів і дні через 3-4 будуть намагатися проводити наступ", - сказав Гайдай.

Також він додав, що українські захисники готові дати відсіч окупантам.

Окрім того, Гайдай сказав, що російські загарбники 6 квітня продовжують бити Попасну з "Градів" та авіації, тому евакуація проходить під гуркіт ворожих гармат.

До того ж він розповів, що в Лисичанську ще залишається близько 30 тисяч мешканців.

Гайдай зазначив, що 60% Рубіжного контролюють росіяни, ексмер-зрадник допомагав взяти місто та здавав всю інформацію. Однак, прорватися вглиб міста російські загарбники не можуть.

Раніше ми повідомляли, що за минулу добу окупанти більше 50 разів обстріляли житлові квартали Луганської області.

Також ми писали, що окупанти обстріляли церкву у Луганській області.

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