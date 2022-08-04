Окупанти будують плани "відновлення Маріуполя" за 42 роки
Росія намалювала "концепцію відновлення" зруйнованого окупантами Маріуполя. Готують повну інтеграцію міста з "ДНР".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО.
Як відзначає розвідка "Міністерство будівництва і житлово-комунального господарства РФ" розробило план під назвою "концепція майстер-плану розвитку міста Маріуполь".
"В ньому окупанти виклали власне бачення майбутнього українського міста. Її суть - повна інтеграція Маріуполя з так званою "ДНР", з перспективою приєднання до Росії", - додає розвідка.
Окупанти сподіваються, що після російської агресії, вже до 2025 року населення Маріуполя "зросте" до 200 тисяч.
"Надалі протягом кількох років, в зруйнованому росіянами місті має з’явитись транспортна та соціальна інфраструктура", - пише розвідка.
Також окупанти присвятили окремий розділ металургійному комбінату "Азовсталь". Для нього визначені кілька сценаріїв:
- заповнення підземної частини заводу сміттям, облаштування парку і створення сільгоспугідь;
- створення парку і розвиток туристично-рекреаційних зон.
На реалізацію проєкту Росія відводить від 8 до 42 років.
"Витрати – понад 60 мільярдів російських рублів", - пише розвідка.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "план" Кремля щодо "відбудови" Маріуполя нібито має пройти в три етапи - до кінця 2022 року, з 2023-го по 2025-й і до 2040 року.
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