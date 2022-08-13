Оккупанты стремительно теряют военную технику в Луганской области, - СтратКом

По информации военных, оккупанты в Луганской области несут серьезные потери по технике.

"Так, в подразделениях 90 тд, родом из Чебаркуль - это 41а ЦВО, у 6 ТП из 26 бывших танков боеспособными осталось только 12", - говорится в сообщении.

4 танка уничтожены без возможности восстановления, еще 10 непригодны для эксплуатации.

"У 228 МСП из Екатеринбурга из имеющихся 31 танка, лишь 2 остались в строю! 13 непригодны к эксплуатации из - за повреждений и поломок, 11 находятся в ремонте, а 5 передали другим подразделениям для восстановления боеспособности", - сообщают в центре.

Подобная ситуация сложилась и с БТР оккупантов. Из 82 БТР боеспособными остались 42, 34 безвозвратно уничтожены, а 6 отправлены на ремонт из-за поломок.