UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты стремительно теряют военную технику в Луганской области, - СтратКом

Фото: Оккупанты стремительно теряют военную свою технику в Луганской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На Луганском плацдарме россияне начали терять свою технику, часть из которой считается непригодной для дальнейшей эксплуатации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

По информации военных, оккупанты в Луганской области несут серьезные потери по технике.

"Так, в подразделениях 90 тд, родом из Чебаркуль - это 41а ЦВО, у 6 ТП из 26 бывших танков боеспособными осталось только 12", - говорится в сообщении.

4 танка уничтожены без возможности восстановления, еще 10 непригодны для эксплуатации.

"У 228 МСП из Екатеринбурга из имеющихся 31 танка, лишь 2 остались в строю! 13 непригодны к эксплуатации из - за повреждений и поломок, 11 находятся в ремонте, а 5 передали другим подразделениям для восстановления боеспособности", - сообщают в центре.

Подобная ситуация сложилась и с БТР оккупантов. Из 82 БТР боеспособными остались 42, 34 безвозвратно уничтожены, а 6 отправлены на ремонт из-за поломок.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 7 вражеских танков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскВойна в Украине