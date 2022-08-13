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Окупанти стрімко втрачають військову техніку у Луганській області, - СтратКом

Фото: Окупанти стрімко втрачають військову власну техніку у Луганській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На Луганському плацдармі росіяни почали втрачати свою техніку, частина з якої вважається непридатної для подальшої експлуатації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

За інформацією військових, окупанти в Луганській області зазнають серйозних втрат по техніці.

"Так, у підрозділах 90 ТД, родом з Чебаркуль - це 41А ЦВО, у 6 ТП з 26 танків, що були, боєздатними залишилося тільки 12", - йдеться в повідомленні.

4 танки знищенні без можливості відновлення, ще 10 непридатні для експлуатації.

"У 228 МСП з Єкатеринбурга з наявних 31 танка, лише 2 залишилися в строю! 13 непридатні до експлуатації через пошкодження та поломки, 11 перебувають у ремонті, а 5 передали іншим підрозділам для відновлення боєздатності", - повідомляють у центрі.

Подібна ситуація склалась і з БТР окупантів. З 82 БТР боєздатними залишилися 42, 34 безповоротно знищені, а 6 відправлені на ремонт через поломки.

Нагадаємо, що за минулу добу українські військові знищили ще 7 ворожих танків.

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