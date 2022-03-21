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Воздушные силы Украины сбили более 200 самолетов и вертолетов врага с начала вторжения РФ

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Киев, Понедельник 21 марта 2022 00:01
Воздушные силы Украины сбили более 200 самолетов и вертолетов врага с начала вторжения РФ Фото: украинские Воздушные силы уничтожили сотни самолетов и вертолетов врага с начала вторжения РФ (t.me.ressentiment.channel)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Воздушные силы ВСУ с начала вторжения России сбили более 200 врага самолетов и вертолетов, а также десятки беспилотников и крылатых ракет. Украинская авиация продолжает наносить удары по скоплению живой силы и техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

"За 25 дней российские оккупанты понесли серьезные потери как на земле, так и в небе - 96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Сегодня украинские зенитчики уничтожили один самолет, четыре БПЛА и две крылатых ракеты. Отмечается, что интенсивность вражеских налетов снижается вторые сутки. Последнее время оккупанты стали чаще использовать беспилотники для фиксации результатов ракетно-бомбовых ударов по территории Украины

В течение сегодняшнего дня по наземным целям успешно отработала ударная авиация. Бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению техники и живой силе противника.

Напомним, днем ранее Воздушные силы Украины сбили три ударных вертолета оккупантов.

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