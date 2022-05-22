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Оккупанты создают условия для наступления на Славянск. Ведут разведку боем

Фото: оккупанты создают условия для наступления на Славянск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Славянском направлении российские военные сосредоточили усилия на возобновлении наступления. На отдельных участках проводили разведку боем, однако неудачно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на создании условий для возобновления наступления. Продолжили обстрелы населенных пунктов по линии соприкосновения. На отдельных участках пытались провести разведку боем, понесли потери и отступили", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные готовятся к наступлению сразу в двух направлениях - Славянском и Лиманском. За прошедшие сутки враг вел огонь по населенным пунктам большая Камышеваха и Долгенькое Харьковской области, а также по Липовое, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

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