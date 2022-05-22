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Окупанти створюють умови для наступу на Слов'янськ. Ведуть розвідку боєм

Фото: окупанти створюють умови для наступу на Слов'янськ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Слов’янському напрямку російські військові зосередили зусилля на відновленні наступу. На окремих ділянках проводили розвідку боєм, однак невдало.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на створенні умов для відновлення наступу. Продовжили обстріли населених пунктів по лінії зіткнення. На окремих ділянках намагалися провести розвідку боєм, зазнали втрат та відступили", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові готуються до наступу одразу у двох напрямках - Слов’янському та Лиманському. Протягом минулої доби ворог вів вогонь по населених пунктах Велика Комишуваха та Довгеньке Харківської області й Липове, Василівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

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