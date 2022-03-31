Оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" ЧАЭС, - Энергоатом

Российские оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" Чернобыльской АЭС. Захватчики утверждают, что якобы "охраняли" станцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
"Окончательно подтверждая намерения покинуть ЧАЭС, оккупанты составили и подписали "акт приема и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции", - говорится в сообщении.
В "документе" утверждается, что претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении российских войск якобы не имеется.
"Оказывается, более пяти недель оккупанты станцию "охраняли", да еще и так хорошо, что никаких претензий. Хоть бери и спасибо…", - иронично заметили в Энергоатоме.
Фото: оккупанты составили "акт приема-передачи" ЧАЭС (t.me/energoatom_ua)
Напомним, накануне стало известно о намерении оккупантов покинуть Чернобыльскую АЭС, поскольку у них начали появляться признаки лучевой болезни.
Отметим, на Чернобыльской АЭС невозможно замерить уровень радиации, так как не работает система мониторинга уровня радиационного загрязнения.
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