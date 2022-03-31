UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" ЧАЭС, - Энергоатом

Фото: Чернобыльская АЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" Чернобыльской АЭС. Захватчики утверждают, что якобы "охраняли" станцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

"Окончательно подтверждая намерения покинуть ЧАЭС, оккупанты составили и подписали "акт приема и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции", - говорится в сообщении.

В "документе" утверждается, что претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении российских войск якобы не имеется.

"Оказывается, более пяти недель оккупанты станцию "охраняли", да еще и так хорошо, что никаких претензий. Хоть бери и спасибо…", - иронично заметили в Энергоатоме.

Фото: оккупанты составили "акт приема-передачи" ЧАЭС (t.me/energoatom_ua)

Напомним, накануне стало известно о намерении оккупантов покинуть Чернобыльскую АЭС, поскольку у них начали появляться признаки лучевой болезни.

Отметим, на Чернобыльской АЭС невозможно замерить уровень радиации, так как не работает система мониторинга уровня радиационного загрязнения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧАЭСВторжение России в УкраинуВойна России против Украины