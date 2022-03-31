Окупанти склали і підписали "акт прийому-передачі" ЧАЕС, - Енергоатом

Російські окупанти склали і підписали "акт прийняття-передання" Чорнобильської АЕС. Загарбники стверджують, що нібито "охороняли" станцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.
"Остаточно підтверджуючи наміри покинути ЧАЕС, окупанти склали і підписали "акт приймання і передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції", - йдеться в повідомленні.
У "документі" стверджується, що претензій з боку адміністрації об'єкту, що охороняється відносно російських військ нібито немає.
"Виявляється, більше п'яти тижнів окупанти станцію "охороняли", та ще й так добре, що ніяких претензій. Хоч бери і спасибі...", - іронічно помітили в Енергоатомі.
Фото: окупанти склали "акт прийняття-передання" ЧАЕС (t.me/energoatom_ua)
Нагадаємо, напередодні стало відомо про намір окупантів покинути Чорнобильську АЕС, оскільки у них почали з'являтися ознаки променевої хвороби.
Відзначити, на Чорнобильській АЕС неможливо заміряти рівень радіації, так як не працює система моніторингу рівня радіаційного забруднення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.