Оккупанты сосредотачивают усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Российские оккупанты не оставляют попыток ведения штурмовых и наступательных действий на Донецком направлении. В то же время на Бахмутском и Авдеевском враг продолжает сосредотачивать усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не потерпела. Из ствольной артиллерии враг осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры возле сел Шалыгино, Шевченково и Катериновка Сумской области.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии объекты в районах населенных пунктов Харьков, Сосновка, Дементеевка, Слатино, Борщова, Победа, Русские Тишки, Рубежное, Лебяжье, Мосьпаново, Гусаровка. Продолжил активно использовать БпЛА для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.

На Славянском направлении противник вел боевые действия с целью удержания занятых ранее рубежей и недопущения продвижения подразделений Сил обороны. Продолжал осуществлять огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Норцевки, Дмитровки, Долины, Мазаноки и Богородичного.

На Донецком направлении враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении осуществлял обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры из артиллерийских систем неподалеку Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григоровки, Звановки и Раздолевки.

На Бахмутском направлению огнвого поражения подверглись районы Бахмута, Бахмутского, веселой долины, Майорска, Зайцево, Соледара, Белогоровки и Яковлевки. У Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, успеха не имел.

На Авдеевском направлении обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировано неподалеку Невельского, Водяного, Нетайлового, Красногоровко, Новобахмутовки, Нью-Йорка, Железного и Опытного.

На Новопавловском направления подразделения противника продолжали огневое поражение территорий у Павловки, Новомихайловки, Пречистовки, Угледара, Владимировки и Великой Новоселки из танков и артиллерии различных типов.

На Запорожском направлении враг из имеющегося вооружения обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Гуляйпольское, Малиновка, Белогорье, Дорожнянка, Волшебное, Орехов, Малая Токмачка, Шевченко, Времовка, Щербаки, Новоселка, Полтавка и Новополь.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредоточивает на недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь.

Совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Николаева, Александровки и еще двадцати населенных пунктов.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельное группировки российских оккупантов основные усилия сосредоточивает на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.