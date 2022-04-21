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Оккупанты сорвали гуманитарный коридор из Херсонской области, - Вилкул

Фото: Александр Вилкул (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Российские оккупанты 21 апреля сорвали работу согласованного гуманитарного коридора из Херсонской области. А также задержали старшего колонны, главу Нововоронцовской общины Владимира Марчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Наши машины скорой помощи и автобусы были задержаны на блокпосте оккупантов за Осокоровкой перед "Кавуном". Задержан ранее согласованный с россиянами старший колонны глава Нововоронцовской ОТГ Марчук В.В. Ведутся переговоры о его освобождении", - отметил он.

По его словам, машины простояли до 16:30 и вынуждены были вернуться назад.

"При этом оккупанты, в нарушение договоренностей о прекращении огня и международного гуманитарного права, не остановили обстрелы из РСЗО и минометов позиций наших войск, наши не отвечали. Спасибо каждому водителю, спасибо представителям Красного креста, спасибо нашим медикам! Вы - настоящие герои", - подчеркнул Вилкул.

Он также добавил, что украинские власти будут и дальше пытаться вывезти жителей оккупированных территорий.

Напомним, ранее сообщалось, что на сегодня удалось согласовать работу гуманитарного коридора, по которому должны были эвакуировать жителей населенных пунктов Херсонской области, в которых идут бои.

Но как заявила омбудсмен Людмила Денисова, оккупанты намерены закрыть все гуманитарные коридоры в Херсонской области.

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эвакуацияХерсонская областьБеженцы