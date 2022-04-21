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В Херсонской области сегодня планируются гуманитарные коридоры: точки сбора

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Херсонская область, Четверг 21 апреля 2022 10:03
В Херсонской области сегодня планируются гуманитарные коридоры: точки сбора Фото: министр реинтеграции Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области сегодня планируют работу гуманитарных коридоров. Их откроются в трех направлениях - поселок Высокополье, села Нововознесенское и Миролюбовка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.

Точки сбора:

  • пгт Высокополье - ул. Освободителей, 112 (возле поселкового совета);
  • с. Нововознесенское - ул. Школьная, 28Б (возле поселкового совета);
  • с. Миролюбовка - ул. Шевченко, 82 (возле школы).

Напомним, сегодня также запланирована эвакуация автобусами из блокадного Мариуполя.

Кроме того, Укрзализныця на 21 апреля запланировала шесть эвакуационных поездов из восточных областей.

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