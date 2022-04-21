В Херсонской области сегодня планируются гуманитарные коридоры: точки сбора
Фото: министр реинтеграции Ирина Верещук (president.gov.ua)
В Херсонской области сегодня планируют работу гуманитарных коридоров. Их откроются в трех направлениях - поселок Высокополье, села Нововознесенское и Миролюбовка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.
Точки сбора:
- пгт Высокополье - ул. Освободителей, 112 (возле поселкового совета);
- с. Нововознесенское - ул. Школьная, 28Б (возле поселкового совета);
- с. Миролюбовка - ул. Шевченко, 82 (возле школы).
Напомним, сегодня также запланирована эвакуация автобусами из блокадного Мариуполя.
Кроме того, Укрзализныця на 21 апреля запланировала шесть эвакуационных поездов из восточных областей.
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