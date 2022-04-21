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В Херсонской области оккупанты планируют закрыть "зеленые коридоры", - Денисова

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Киев, Четверг 21 апреля 2022 13:54
В Херсонской области оккупанты планируют закрыть "зеленые коридоры", - Денисова Фото: оккупанты планируют полностью перекрыть гуманитарную помощь от украинской власти (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты хотят полностью перекрыть поставки украинскими властями гуманитарной помощи жителям Херсонской области. Захватчики предупредили местно население, что "зеленых коридоров" больше не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.

"Оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей", - написала в Facebook омбудсмен.

По ее словам, в селе Золотая Балка Херсонской области представители оккупационной администрации провели собрание с местным населением. Захватчики объявили, что "зеленых коридоров" больше не будет, жителям запретили покидать населенный пункт.

Кроме того, оккупанты предупредили, что в случае обстрела их позиций Вооруженными силами Украины, российские войска начнут обстрел населенного пункта. В селе захватчики обходят дома местных жителей и проводят обыски.

По данным Национальной полиции Украины, с начала оккупации Херсонской области в плен были захвачены 76 украинцев, 36 из них уже освободили.

Напомним, в Херсонской области оккупанты готовят так называемый "референдум" по образованию "Херсонской народной республики". Жителей планируют принудительно согнать на "голосование" в конце апреля - начале мая текущего года.

Отметим, после захвата Херсонской области оккупанты запланировали "мобилизовать" жителей оккупированных районов.

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