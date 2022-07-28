Оккупанты собрались "освобождать Киев, Одессу, Луцк": в СНБО объяснили цель заявлений

Что говорят пропагандисты

Так называемая "сенатор" от временно оккупированного Крыма в Госдуме РФ Ольга Ковитиди недавно заявила, что "расширение географии специальной военной операции по защите Донбасса, которые осуществляет Россия, обусловленное необходимостью решения полного комплекса задач, связанных с денацификацией и демилитаризацией Украины".

При этом главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин, находясь в Беларуси заявил, что якобы "пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк".

Почему враг выкрикивает такие заявления

Как считают аналитики ЦПД главная цель этой манипуляции - объяснение российской аудитории необходимости увеличения темпов мобилизации и формирования у местного населения мнения, что РФ "достигает поставленных задач в соответствии с "планом".

Кроме того, также такими заявлениями пропагандисты "скрывают" потери, которые уже достигли более 40 тысяч убитыми в Украине.

Стоит отметить, что о "расширении географии войны" заявлял и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Тем временем в британской разведке рассказали, удалось ли осуществить россиянам задуманное.

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