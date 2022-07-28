Окупанти зібралися "звільняти Київ, Одесу, Луцьк": в РНБО пояснили мету заяв

Що кажуть пропагандисти

Так звана "сенаторка" від тимчасово окупованого Криму в Госдумі РФ Ольга Ковітіді нещодавно заявила, що "розширення географії спеціальної військової операції із захисту Донбасу, що здійснює Росія, обумовлене необхідністю вирішення повного комплексу завдань, пов'язаних з денацифікацією та демілітаризацією України".

При цьому ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін, перебуваючи в Білорусі заявив, що нібито "настав час знову звільняти російські міста, засновані російськими людьми: Київ, Чернігів, Полтава, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, Луцьк".

Чому ворог вигукує такі заяви

Як вважають аналітики ЦПД головна мета цієї маніпуляції - пояснення російській аудиторії необхідності збільшення темпів мобілізації та формування у місцевого населення думки, що РФ "досягає поставлених задач відповідно до "плану".

Крім того, також такими заявами пропагандисти "приховують" втрати, які вже сягнули понад 40 тисяч вбитими в Україні.

Варто наголосити, що про "розширення географії війни" заявляв і російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Тим часом у британській розвідці розповіли, чи вдалося ж здійснити росіянам задумане.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.