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Окупанти зібралися "звільняти Київ, Одесу, Луцьк": в РНБО пояснили мету заяв

Фото: ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти почали просувати наратив щодо необхідності "звільнення" восьми міст України, включаючи Київ, Одесу, Луцьк. Це пояснюється метою ворога вплинути на власну аудиторію та пришвидшення мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Що кажуть пропагандисти

Так звана "сенаторка" від тимчасово окупованого Криму в Госдумі РФ Ольга Ковітіді нещодавно заявила, що "розширення географії спеціальної військової операції із захисту Донбасу, що здійснює Росія, обумовлене необхідністю вирішення повного комплексу завдань, пов'язаних з денацифікацією та демілітаризацією України".

При цьому ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін, перебуваючи в Білорусі заявив, що нібито "настав час знову звільняти російські міста, засновані російськими людьми: Київ, Чернігів, Полтава, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, Луцьк".

Чому ворог вигукує такі заяви

Як вважають аналітики ЦПД головна мета цієї маніпуляції - пояснення російській аудиторії необхідності збільшення темпів мобілізації та формування у місцевого населення думки, що РФ "досягає поставлених задач відповідно до "плану".

Крім того, також такими заявами пропагандисти "приховують" втрати, які вже сягнули понад 40 тисяч вбитими в Україні.

Варто наголосити, що про "розширення географії війни" заявляв і російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Тим часом у британській розвідці розповіли, чи вдалося ж здійснити росіянам задумане.

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