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Британская разведка ответила, "расширила" ли Россия войну после заявления Лаврова

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 24 июля 2022 08:59
Британская разведка ответила, "расширила" ли Россия войну после заявления Лаврова Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

"Расширение географии" войны России против Украины, как об этом заявляли в Москве не происходит. Мелкие наступления оккупантов на Донбассе остаются сосредоточенными на Бахмутском направлении, но достигают минимального прогресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия расширила географию своей "специальной военной операции" за пределы самопровозглашенных "ЛДНР". Он утверждал, что операция теперь включает новые дополнительные районы, включая украинские Херсонскую и Запорожскую области из-за того, что западные страны поставляют в Украину оружие большой дальности. Это, вероятно, неправда. Россия не "расширила" свою войну", - говорится в сообщении.

Как считают в разведке, захват этих территорий Украины уже, вероятно, был начальной целью вторжения России.

"РФ вторглась на эти территории в феврале, и оккупационные власти публично обсуждают перспективы "референдумов" по крайней мере с середины марта", - отмечают в сообщении.

То есть, как допускает британская разведка, существует реальная вероятность того, что Лавров своим заявлением проложил путь к проведению референдумов на оккупированных территориях за пределами Луганска и Донецка.

Что сказал Лавров

Напомним, недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что якобы география задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и якобы вышла за пределы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

К его заявлениям присоединился позже и заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, тот сказал, что РФ якобы нужно "отодвинуть украинских бойцов" не только от оккупированного Донбасса, но и подальше от этих территорий.

В украинской разведке после чего пояснили, что заявления агрессора о том, что РФ "меняет географию" войны свидетельствует о намерении врага решить так называемый "статус" оккупированных территорий Украины - Запорожской и Херсонской областей.

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