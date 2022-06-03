Оккупанты собрали до 20 БТГ для повторного наступления на Славянск

Российская армия пытается возобновить наступление на Славянском направлении. Для этого РФ собрала до 20 батальонных тактических групп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Вражеские силы пытались улучшить свое тактическое положение, поэтому вели наступление в других направлениях в районе Славянска. В частности, оккупанты хотели штурмовать населенные пункты Барвинково и Святогорск, однако успеха не имели.
Напомним, что, по данным Минобороны, украинские бойцы отбросили оккупационные войска от двух населенных пунктов вблизи Северодонецка.
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