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Окупанти зібрали до 20 БТГ для повторного наступу на Слов’янськ

Фото: окупанти хочуть поновити наступ на Слов’янському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія намагається поновити наступ на Слов’янському напрямку. Для цього РФ зібрала до 20 батальйонних тактичних груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Ворожі сили намагалися покращити своє тактичне становище, тому вели наступ в інших напрямках в районі Слов’янська. Зокрема, окупанти хотіли штурмувати населені пункти Барвінкове та Святогірськ, проте успіху не мали.

Нагадаємо, що, за даними Міноборони, українські бійці відкинули окупаційні війська від двох населених пунктів поблизу Сєвєродонецька.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти УкраїниСлов'янськ