ВСУ отбросили оккупантов от двух населенных пунктов вблизи Северодонецка
Украинские военные продолжают держать оборону на Северодонецком направлении. ВСУ заставили оккупантов отойти от двух населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства обороны Александра Мотузяника.
По его словам, украинские защитники остановили попытку оккупантов захватить Метелкино и Белогоровку, отбросив врага назад.
Ситуация в Северодонецке до сих пор напряженная. Российские войска при поддержке авиации штурмуют жилые кварталы центральной части города.
На Бахмутском направлении ВСУ предотвращают попытки оккупантов оттеснить украинские войска с занимаемых позиций и создать условия для дальнейшего наступления.
Напомним, вчера советника главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ устроили ловушку для оккупантов в Северодонецке и "рвут" противника.
Позже он уточнил, что контрудары в Северодонецке не означают освобождения города.
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