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ВСУ отбросили оккупантов от двух населенных пунктов вблизи Северодонецка

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Луганская область, Пятница 03 июня 2022 16:24
ВСУ отбросили оккупантов от двух населенных пунктов вблизи Северодонецка Фото: ВСУ остановили продвижение врага возле Северодонецка (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают держать оборону на Северодонецком направлении. ВСУ заставили оккупантов отойти от двух населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства обороны Александра Мотузяника.

По его словам, украинские защитники остановили попытку оккупантов захватить Метелкино и Белогоровку, отбросив врага назад.

Ситуация в Северодонецке до сих пор напряженная. Российские войска при поддержке авиации штурмуют жилые кварталы центральной части города.

На Бахмутском направлении ВСУ предотвращают попытки оккупантов оттеснить украинские войска с занимаемых позиций и создать условия для дальнейшего наступления.

Напомним, вчера советника главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ устроили ловушку для оккупантов в Северодонецке и "рвут" противника.

Позже он уточнил, что контрудары в Северодонецке не означают освобождения города.

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