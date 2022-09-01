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Оккупанты собираются вывезти с территории ЗАЭС работников "Росатома", - разведка

Фото: работников "Росатома" вывезут из ЗАЭС (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты собираются эвакуировать работников "Росатома" с территории Запорожской АЭС. Их эвакуируют тайно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Эвакуацию будут контролировать подразделения "Росгвардии". Их колонна в 7:00 выехала в сторону Энергодара из оккупированного Мелитополя.

По словам сотрудников "Росатома", во время визита МАГАТЭ часть персонала Запорожской АЭС не пропустят на станцию.

"Сейчас на ЗАЭС уже сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть сотрудников. В частности, персонал, отвечающий за пожарную безопасность", - говорится в сообщении.

Напомним, что эксперты МАГАТЭ уже направляются на Запорожскую АЭС, однако миссия задерживается на три часа.

Подробнее о визите МАГАТЭ на ЗАЭС можно узнать в материале РБК-Украина.

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Запорожская АЭСРосатомэвакуацияМАГАТЭ