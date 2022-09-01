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Окупанти збираються вивезти з території ЗАЕС працівників "Росатому", - розвідка

Фото: працівників "Росатому" вивезуть з ЗАЕС (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти збираються евакуювати працівників "Росатому" з території Запорізької АЕС. Їх евакуюють таємно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Евакуацію будуть контролювати підрозділи "Росгвардії". Їх колона о 7:00 виїхала в бік Енергодару з окупованого Мелітополя.

Зі слів співробітників "Росатому", під час візиту МАГАТЕ частину персоналу Запорізької АЕС не пропустять на станцію.

"Наразі на ЗАЕС вже склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників. Зокрема, персонал, що відповідає за пожежну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що експерти МАГАТЕ вже прямують на Запорізьку АЕС, проте місія затримується на три години.

Детальніше про візит МАГАТЕ на ЗАЕС можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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