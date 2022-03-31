Оккупанты собираются покинуть ЧАЭС. У них появляются признаки облучения, - Энергоатом

Российские оккупационные войска собираются покинуть Чернобыльскую АЭС, поскольку у них появляются признаки радиационного облучения. О своем намерении они сообщили сотрудникам станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом .

"Подтвердилась информация, что оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Республикой Беларусь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные строили фортификационные сооружения в Рыжем лесу, который является самым загрязненным местом во всей зоне отчуждения. Оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. Среди военных начал назревать бунт.

Также есть данные о том, что сейчас в сторону Беларуси формируется российская колонна, которая держала в осаде город Славутич