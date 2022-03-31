Окупанти збираються покинути ЧАЕС. У них з'являються ознаки опромінення, - Енергоатом

Російські окупаційні війська збираються покинути Чорнобильську АЕС, оскільки у них з'являються ознаки радіаційного опромінення. Про свій намір вони повідомили співробітникам станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом .

"Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з Республікою Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські військові будували фортифікаційні споруди у Рудому лісі, що є найзабрудненішим місцем у всій зоні відчуження. Окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. Серед військових почав назрівати бунт.

Також є дані про те, що наразі у бік Білорусі формується російська колона, яка тримала в облозі місто Славутич