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Оккупанты собирают личные данные жителей Мариуполя: в разведке объяснили для чего

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупанты собирают личные данные жителей Мариуполя под видом приема заявок о поврежденном имуществе в ходе боевых действий. После этого пытаются "выйти" на эвакуированных гражданских с целью их вербовки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Чтобы подать заявку на "возмещение", необходимо указать, что имущество якобы было разрушено именно во время обстрелов со стороны ВСУ.

"Также, необходимо перечислить всех собственников жилого помещения, а также зарегистрированных там граждан и предоставить информацию о месте их нынешнего пребывания", - добавляет разведка.

Если зарегистрированные в доме граждане выехали на подконтрольную Украине территорию, лиц, подавших заявки, вызывают на допрос. После этого оккупанты пытаются установить связь с лицом, которая покинула временно оккупированные территории.

"Сам процесс восстановления жилых помещений до сих пор не начался. Случаев денежных компенсаций за разрушенное жилье, которое не подлежит восстановлению, не зафиксировано", - пишет пресс-служба.

Оккупанты сносят разрушенные здания, однако пострадавшим не предлагают никаких вариантов для переселения в другое жилье, а ситуация с поставкой воды, а также газа и в дальнейшем остается стабильно тяжелой.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным разведки, оккупанты готовятся провести "референдум" об аннексии Донецкой области 11 сентября.

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