Оккупанты собирают личные данные жителей Мариуполя: в разведке объяснили для чего

Чтобы подать заявку на "возмещение", необходимо указать, что имущество якобы было разрушено именно во время обстрелов со стороны ВСУ.

"Также, необходимо перечислить всех собственников жилого помещения, а также зарегистрированных там граждан и предоставить информацию о месте их нынешнего пребывания", - добавляет разведка.

Если зарегистрированные в доме граждане выехали на подконтрольную Украине территорию, лиц, подавших заявки, вызывают на допрос. После этого оккупанты пытаются установить связь с лицом, которая покинула временно оккупированные территории.

"Сам процесс восстановления жилых помещений до сих пор не начался. Случаев денежных компенсаций за разрушенное жилье, которое не подлежит восстановлению, не зафиксировано", - пишет пресс-служба.

Оккупанты сносят разрушенные здания, однако пострадавшим не предлагают никаких вариантов для переселения в другое жилье, а ситуация с поставкой воды, а также газа и в дальнейшем остается стабильно тяжелой.