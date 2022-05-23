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Оккупанты снимают с хранения устаревшие танки Т-62 для отправки в Украину

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Киев, Понедельник 23 мая 2022 07:35
Оккупанты снимают с хранения устаревшие танки Т-62 для отправки в Украину Танк Т-62 в музее (Фото: livejournal.com)
Автор: Константин Широкун

В результате высоких потерь бронетехники в ходе боевых действий командование российской армии вынуждено снимать с хранения устаревшие танки Т-62 для комплектования формируемых для отправки в Украину резервных батальонных тактических групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, для восполнения потерь вооружения и военной техники используется техника, пораженная и восстановленная на ремонтно-восстановительных предприятиях.

Ранее сообщалось, что армия РФ в Харьковской области усиливает полицейский режим, чтобы удержать позиции. Противника массово устанавливает блокпосты и возводит фортификационные сооружения на подъездных путях, чтобы препятствовать наступлению ВСУ.

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