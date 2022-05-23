ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти знімають зі зберігання застарілі танки Т-62 для відправки в Україну

Новость на русском →
Київ, Понеділок 23 травня 2022 07:35
Окупанти знімають зі зберігання застарілі танки Т-62 для відправки в Україну Танк Т-62 в музеї (Фото: livejournal.com)
Автор: Константин Широкун

В результаті високих втрат бронетехніки в ході бойових дій командування російської армії змушене знімати зі зберігання застарілі танки Т-62 для комплектування формованих для відправки в Україну резервних батальйонних тактичних груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, для заповнення втрат озброєння і військової техніки використовується техніка, уражена і відновлена на ремонтно-відновлювальних підприємствах.

Раніше повідомлялося, що армія РФ у Харківській області посилює поліцейський режим, щоб утримати позиції. Противника масово встановлює блокпости і зводить фортифікаційні споруди на під'їзних коліях, щоб перешкоджати наступу ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Збройні сили України Війська РФ
NEWS
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
DAILY
Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення