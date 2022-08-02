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Оккупанты скрывают свои потери после ракетного удара ВСУ по отелю в Хрустальном

Фото: оккупанты скрывают свои потери в Хрустальном (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В городе Хрустальный на временно оккупированной территории Луганской области в гостинице "Красный луч" было размещено подразделение оккупационных войск. Впрочем после нанесения огневого поражения по месту дислокации россияне не стали обнародовать информацию о потерях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

По данным разведки, там проведен комплекс мероприятий, направленных на сокрытие факта гибели и ранения военнослужащих.

Большинство раненых было немедленно отправлено в военный госпиталь в Ростов-на-Дону на гражданских автомобилях.

После уничтожения всех следов результативного удара ВСУ, противник активно начал распространять дезинформацию в СМИ, сети Интернет и мессенджерах, что якобы все оккупанты успели заблаговременно выехать из отеля и никто из них не пострадал.

Напомним, по данным разведки, количество погибших и раненых в Хрустальном в результате удара достигает 100 человек.

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