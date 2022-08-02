Окупанти приховують свої втрати після ракетного удару ЗСУ по готелю в Хрустальному

В місті Хрустальний на тимчасово окупованій території Луганської області в готелі "Красний луч" було розміщено підрозділ окупаційних військ. Втім після нанесення вогневого ураження по місцю дислокації росіяни не стали оприлюднювати інформацію про втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.

За даними розвідки, там проведено комплекс заходів, спрямованих на приховання факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців. Більшість поранених було негайно відправлено до військового госпіталю в Ростов-на-Дону на цивільних автомобілях. Після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ, противник активно почав розповсюджувати дезінформацію в ЗМІ, мережі Інтернет та месенджерах, що начебто всі окупанти встигли завчасно виїхати з готелю і ніхто з них не постраждав.