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Окупанти приховують свої втрати після ракетного удару ЗСУ по готелю в Хрустальному

Фото: окупанти приховують свої втрати в Хрустальному (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

В місті Хрустальний на тимчасово окупованій території Луганської області в готелі "Красний луч" було розміщено підрозділ окупаційних військ. Втім після нанесення вогневого ураження по місцю дислокації росіяни не стали оприлюднювати інформацію про втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.

За даними розвідки, там проведено комплекс заходів, спрямованих на приховання факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців.

Більшість поранених було негайно відправлено до військового госпіталю в Ростов-на-Дону на цивільних автомобілях.

Після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ, противник активно почав розповсюджувати дезінформацію в ЗМІ, мережі Інтернет та месенджерах, що начебто всі окупанти встигли завчасно виїхати з готелю і ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо, за даними розвідки, кількість загиблих та поранених в Хрустальному внаслідок удару сягає 100 осіб.

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