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Окупанти не сховаються від розплати. Денісова розповіла про військові злочини над дітьми

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П'ятниця 08 квітня 2022 20:45
Окупанти не сховаються від розплати. Денісова розповіла про військові злочини над дітьми Фото: уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські загарбники вдаються до різних звірств над громадянами нашої країни. Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова, розкрила деякі подробиці трагедій, які сталися з дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Денісову.

За словами уповноваженої Верховної ради з прав людини, звірства російських військовослужбовців торкнулися й неповнолітніх українців, як приклад:

  • в Бучі п’ятеро окупантів згвалтували 14-річну дівчину. Внаслідок цього вона завагітніла.
  • також в Бучі було згвалтовано й 11-річного підлітка на очах його матері. Жінку ж прив’язали до стільця, аби вона спостерігала за цим;

Жертвою російських військовослужбовців стала й 20-річна дівчина з Ірпеня.

Російські окупанти, які приносять страждання невинним людям, в майбутньому не зможуть сховатися від розплати.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні", - пише Денісова.

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