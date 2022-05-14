UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты силой депортируют жителей Попасной, - Гайдай

Фото: Попасная (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталия Гурковская

В Попасной российские оккупанты разыскивают местных и вывозят на оккупированную территорию Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В захваченной Попасной орки объявили охоту на мирных жителей. Боевики обследуют руины в поисках живых людей и под дулами автоматов вывозят на оккупированные, еще в 2014 году, территории - в Первомайск и Стаханов. Людей удерживают против их воли", - рассказал он.

По его словам, родственники не могут с ними связаться.

"Что происходит с теми, кто находится у захватчиков - неизвестно", - добавляет он.

Как сообщалось, с 8 мая разбитую Попасную контролируют российские войска. Город разрушен до основания. Под оккупацией осталось более полутора тысяч жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПопаснаяЛуганск