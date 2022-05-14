Оккупанты силой депортируют жителей Попасной, - Гайдай

В Попасной российские оккупанты разыскивают местных и вывозят на оккупированную территорию Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В захваченной Попасной орки объявили охоту на мирных жителей. Боевики обследуют руины в поисках живых людей и под дулами автоматов вывозят на оккупированные, еще в 2014 году, территории - в Первомайск и Стаханов. Людей удерживают против их воли", - рассказал он.

По его словам, родственники не могут с ними связаться.

"Что происходит с теми, кто находится у захватчиков - неизвестно", - добавляет он.