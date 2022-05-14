Окупанти силоміць депортують мешканців Попасної, - Гайдай

У Попасній російські окупанти розшукують місцевих та вивозять на окуповану територію Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"У захопленій Попасній орки оголосили полювання на мирних мешканців. Бойовики обстежують руїни в пошуках живих людей і під дулами автоматів вивозять на окуповані, ще у 2014 році, території - до Первомайська та Стаханова. Людей утримують проти їхньої волі", - розповів він.
За його словами, родичі не можуть з ними зв‘язатися.
"Що відбувається з тими, хто перебуває у загарбників - невідомо", - додає він.
Як повідомлялось, з 8 травня розбиту Попасну контролюють російські війська. Місто зруйноване вщент. Під окупацією залишилися більше півтори тисячі мешканців.
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