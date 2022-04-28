UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты сильно обстреляли Лисичанск. В городе уничтожено 13 жилых домов, - глава Луганской ОВА

Фото: оккупанты снова обстреляли Лисичанск (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

На протяжении 27 апреля российские оккупанты сильно обстреливали город Лисичанск Луганской области, в результате чего было уничтожено 13 жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Лисичанск - большой по площади населенный пункт. И тем легче россиянам куда-нибудь попасть, а нашим спасателям сложнее быстро отреагировать. Возгорания из-за обстрелов проходят почти по всей территории, а это практически 100 кв. км", - заявил Гайдай.

По его словам, минувшей ночью произошло попадание в два дома, спасателям удалось потушить возгорания. При этом гораздо более сложная ситуация была днем, когда пламя охватило сразу все дома. А уже к вечеру россияне попали еще в три дома.

Российские военные снова обстреляли Лисичанск (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Также три дома загорелись в Новодружеске, в Северодонецке - магазин, в Горном - столярная мастерская и трансформатор, который уже невозможно отремонтировать. Объект полностью уничтожен и теперь люди будут без света и мобильной связи.

"Всего за сутки ликвидирован 21 пожар, возникший в результате обстрелов оккупационными войсками России", - добавил Гайдай.

Напомним, Сумскую область снова обстреляли из территории России. За полчаса было более полусотни прилетов.

Мы также писали о том, что оккупанты трижды за день обстреляли Великую Костромку Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныЛуганск