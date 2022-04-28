Оккупанты сильно обстреляли Лисичанск. В городе уничтожено 13 жилых домов, - глава Луганской ОВА

"Лисичанск - большой по площади населенный пункт. И тем легче россиянам куда-нибудь попасть, а нашим спасателям сложнее быстро отреагировать. Возгорания из-за обстрелов проходят почти по всей территории, а это практически 100 кв. км", - заявил Гайдай.

По его словам, минувшей ночью произошло попадание в два дома, спасателям удалось потушить возгорания. При этом гораздо более сложная ситуация была днем, когда пламя охватило сразу все дома. А уже к вечеру россияне попали еще в три дома.

Российские военные снова обстреляли Лисичанск (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Также три дома загорелись в Новодружеске, в Северодонецке - магазин, в Горном - столярная мастерская и трансформатор, который уже невозможно отремонтировать. Объект полностью уничтожен и теперь люди будут без света и мобильной связи.

"Всего за сутки ликвидирован 21 пожар, возникший в результате обстрелов оккупационными войсками России", - добавил Гайдай.