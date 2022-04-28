Окупанти сильно обстріляли Лисичанськ. У місті знищено 13 житлових будинків, - глава Луганської ОВА
Протягом 27 квітня російські окупанти сильно обстрілювали місто Лисичанськ Луганської області, в результаті чого було знищено 13 житлових будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Лисичанськ - великий за площею населений пункт. І тим легше росіянам кудись потрапити, а нашим рятувальникам складніше швидко відреагувати. Загоряння через обстріли проходять майже по всій території, а це практично 100 кв. км", - заявив Гайдай.
За його словами, минулої ночі сталося потрапляння у два будинки, рятувальникам вдалося загасити загоряння. При цьому набагато складніша ситуація була вдень, коли полум'я охопило відразу всі будинки. А вже до вечора росіяни потрапили ще в три будинки.
Російські військові знову обстріляли Лисичанськ (фото: t.me/luhanskaVTSA)
Також три будинки загорілися в Новодружеську, в Сєвєродонецьку - магазин, в Гірському - столярна майстерня і трансформатор, який вже неможливо відремонтувати. Об'єкт повністю знищений і тепер люди будуть без світла і мобільного зв'язку.
"Всього за добу ліквідовано 21 пожежу, що виникла в результаті обстрілів окупаційними військами Росії", - додав Гайдай.
Нагадаємо, Сумську область знову обстріляли з території Росії. За пів години було понад півсотні прильотів.
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