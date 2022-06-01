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Оккупанты штурмуют Камышеваху, недавно занятую ВСУ: что известно

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Луганск, Среда 01 июня 2022 19:43
Оккупанты штурмуют Камышеваху, недавно занятую ВСУ: что известно Фото: оккупанты штурмуют Камышеваху Луганской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные пытаются прорваться на Бахмутском направлении, штурмуя Камышеваху Луганской области. Это село недавно ВСУ отбили у оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"На Бахмутском направлении противник проводит штурм в населенном пункте Камышеваха, успеха не имеет", - говорится в сообщении.

Оккупанты штурмуют Камышеваху, недавно занятую ВСУ: что известно

Напомним, ранее была опубликована свежая карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 июня.

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