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Окупанти штурмують Комишуваху, нещодавно зайняту ЗСУ: що відомо

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Луганськ, Середа 01 червня 2022 19:43
Окупанти штурмують Комишуваху, нещодавно зайняту ЗСУ: що відомо Фото: окупанти штурмують Комишуваху Луганської області (GettyI mages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові намагаються прорватися на Бахмутському напрямку, штурмуючи Комишуваху Луганської області. Це село нещодавно ЗСУ відбили у окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

"На Бахмутському напрямку противник проводить штурм в населеному пункті Комишуваха, успіху не має", - йдеться в повідомленні.

Окупанти штурмують Комишуваху, нещодавно зайняту ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, раніше була опублікована свіжа карта бойових дій в Україні станом на 1 червня.

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