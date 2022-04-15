Окупанти штурмували Марʼїнку, але безуспішно, - Генштаб

На Донецькому напрямку окупанти намагалися провести штурм Мар’їнки. Однак, успіху не мали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Окрім того, порушуючи правила ведення війни, диверсійно-розвідувальні групи ворога, для проведення диверсій на території України, викрадають або, погрожуючи фізичною розправою, забирають автомобільний транспорт та цивільний одяг у місцевих жителів.

Також в порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти на тимчасово зайнятих територіях продовжують утискати права громадян України.

Раніше ми повідомляли, що ворог не зміг прорвати оборону в районах Рубіжного, Новотошківського і Мар’їнки.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 51-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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