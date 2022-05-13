Оккупанты шантажом заставляют украинских провайдеров подключаться к сетям РФ

Российские военные шантажом и угрозами заставляют украинских провайдеров подключаться к российским сетям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.
Сообщается, что свободный доступ к информации - одна из главных угроз для врага на временно оккупированных территориях. В частности, пока украинцы знают правду о ходе войны, российская пропаганда не действует.
Россия постоянно пытается присоединить украинские интернет-сети к собственной, подконтрольной спецслужбам системы, чтобы заблокировать доступ к украинским ресурсам и полностью контролировать действия украинцев в сети.
Также оккупанты прибегают к шантажу и угрозам расправы над теми, кто откажется "сотрудничать" с оккупационным режимом.
"Сегодня утром террористы из так называемой Росгвардии РФ захватили помещение Херсонской компании "Статус" и отключили все коммуникационное оборудование. Сейчас они шантажируют руководство компании тем, что заберут все оборудование, если те откажутся подключаться к крымской сети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие действия являются грубым нарушением международного законодательства.
Ранее мы сообщали, что российские хакеры снова атаковали украинцев и используют тему Херсона.
Также мы писали, что Россия атаковала сайты украинских телеком-операторов.
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