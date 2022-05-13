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Окупанти шантажем змушують українських провайдерів підключатися до мереж РФ

Російський військовий (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові шантажем і погрозами змушують українських провайдерів підключатися до російських мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

Повідомляється, що вільний доступ до інформації - одна з головних загроз для ворога на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, поки українці знають правду про хід війни, російська пропаганда не діє.

Росія постійно намагається приєднати українські інтернет-мережі до власної, підконтрольної спецслужбам системи, щоб заблокувати доступ до українських ресурсів і повністю контролювати дії українців у мережі.

Також окупанти вдаються до шантажу та погроз розправи над тими, хто відмовиться "співпрацювати" з окупаційним режимом.

"Сьогодні зранку терористи з так званої Росгвардії РФ захопили приміщення Херсонської компанії "Статус" і відключили все комунікаційне обладнання. Зараз вони шантажують керівництво компанії тим, що заберуть все обладнання, якщо ті відмовляться підключатися до кримської мережі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії є грубим порушенням міжнародного законодавства.

Раніше ми повідомляли, що російські хакери знову атакували українців та використовують тему Херсону.

Також ми писали, що Росія атакувала сайти українських телеком-операторів.

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