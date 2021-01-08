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Оккупанты сегодня семь раз обстреливали силы ООС на Донбассе

Донбасс, Пятница 08 января 2021 18:41
Оккупанты сегодня семь раз обстреливали силы ООС на Донбассе
Фото: украинский военный (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 8 января в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали семь нарушений режима "тишины". Оккупанты применяли против украинских военнослужащих запрещенные минометы.

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook.

С самого утра под вражеский обстрел попали защитники Водяного, которое на Приазовье. Оккупанты обстреляли украинских военных из минометов 120-го калибра, противотанковых и автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Обстрелы фиксировали и вблизи другого Водяного, которое возле Донецка. Там боевики применили против подразделений Объединенных сил стрелковое оружие, осуществив несколько выстрелов.

"В ответ на обстрелы противника наши защитники дали адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - добавили в штабе ООС.

Напомним, сегодня боевики обстреляли ремонтную бригаду вблизи Пивденного. Украина уже подготовила ноту в ОБСЕ о нарушениях со стороны пророссийских боевиков.

Как писало РБК-Украина, оккупанты гарантировали безопасность украинских ремонтников вблизи Пивденного. Там проводят ремонт водопровода.

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