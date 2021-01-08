Окупанти сьогодні сім разів обстрілювали сили ООС на Донбасі

Фото: український військовий (facebook.com/pressjfo.news)

З початку 8 січня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували сім порушень режиму "тиші". Окупанти застосовували проти українських військових заборонені міномети.

Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook.

З самого ранку під ворожий обстріл потрапили оборонці Водяного, що на Приазов'ї. Окупанти обстріляли українських військових з мінометів 120-го калібру, протитанкових та автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Обстріли фіксували й поблизу іншого Водяного, що поблизу Донецька. Там бойовики застосували проти підрозділів Об'єднаних сил стрілецьку зброю, здійснивши декілька пострілів.

"У відповідь на обстріли противника наші захисники дали адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат немає", - додали у штабі ООС.

Нагадаємо, сьогодні бойовики обстріляли ремонтну бригаду поблизу Південного. Україна вже підготувала ноту в ОБСЄ про порушення з боку проросійських бойовиків.

Як писало РБК-Україна, окупанти гарантували безпеку українських ремонтників поблизу Південного. Там проводять ремонт водогону.