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Оккупанты сегодня обстреляли поселок под Харьковом: есть погибший и раненые

Фото: оккупанты 12 апреля обстреляли поселок под Харьковом (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты 12 апреля обстреляли поселок Бабаи под Харьковом. В результате один человек погиб, еще два получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Поселок городского типа Бабаи Харьковского района подвергся вражескому обстрелу около 14:00. В результате удара погиб 37-летний мужчина, еще два человека ранены. Разрушены и повреждены несколько домов мирных жителей.

По факту обстрела возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, объединенное с умышленным убийством). Начато досудебное расследование.

Фото: оккупанты 12 апреля обстреляли поселок под Харьковом (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Напомним, сегодня оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Харькова. Ранения получили по меньшей мере два человека.

Отметим, последние несколько дней противник активно обстреливает Харьков.

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