Оккупанты сегодня обстреляли Краматорск: что известно

В понедельник, 27 июня, Россия нанесла удары по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Краматорска Александра Гончаренко в Facebook .

"По предварительной информации без жертв", - добавил Гончаренко.

По его словам, в поселке получили повреждения частный дом и гаражное помещение.

"Оккупанты обстреляли окраину Краматорска. Похоже на РСЗО", - написал он.

Как сообщалось, российские войска могут перейти к наступлению на Славянск и Краматорск (Донецкая область) в ближайшее время.

Напомним, утром в понедельник, 27 июня, российские оккупанты ударили по жилым кварталам Славянска Донецкой области, есть убитые и раненые.

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