ru ua
Пн, 27 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты с утра обстреляли Славянск кассетными снарядами: есть погибшие и раненые

Новина українською →
Славянск, Понедельник 27 июня 2022 14:29
Оккупанты с утра обстреляли Славянск кассетными снарядами: есть погибшие и раненые Фото: оккупанты с утра обстреляли Славянск кассетными снарядами (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в понедельник, 27 июня, российские оккупанты ударили по жилым кварталам Славянска Донецкой области, есть убитые и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Славянской городской ВГА Вадима Ляха в Facebook.

"К сожалению, сегодняшние события в Славянске не ограничились ночным прилетом в многоэтажный сектор. Утром от ракетного удара пострадали дома по ул. Торской и прилегающего к ней частного сектора. Есть убитые и раненые", - написал он, добавив, что это практически центр города и здесь нет военных объектов.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по предварительной информации, россияне применили кассетные боеприпасы.

"Повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и 1 инфраструктурный объект", - уточнил он.

Как сообщалось, оккупанты попытаются окружить ВСУ в Лисичанске и заблокировать наземные линии поставок к северо-западу от города, прежде чем возобновить наступление на Славянск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Славянск
NEWS
Буданов объяснил, почему Россия не пойдет на вывод войск из Украины
Буданов объяснил, почему Россия не пойдет на вывод войск из Украины
DAILY
Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться