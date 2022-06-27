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Оккупанты сегодня обстреляли Краматорск: что известно

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Краматорск, Понедельник 27 июня 2022 16:34
Оккупанты сегодня обстреляли Краматорск: что известно Фото: оккупанты сегодня обстреляли Краматорск (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 27 июня, Россия нанесла удары по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Краматорска Александра Гончаренко в Facebook.

"Оккупанты обстреляли окраину Краматорска. Похоже на РСЗО", - написал он.

По его словам, в поселке получили повреждения частный дом и гаражное помещение.

"По предварительной информации без жертв", - добавил Гончаренко.

Как сообщалось, российские войска могут перейти к наступлению на Славянск и Краматорск (Донецкая область) в ближайшее время.

Напомним, утром в понедельник, 27 июня, российские оккупанты ударили по жилым кварталам Славянска Донецкой области, есть убитые и раненые.

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