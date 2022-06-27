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Окупанти сьогодні обстріляли Краматорськ: що відомо

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Краматорськ, Понеділок 27 червня 2022 16:34
Окупанти сьогодні обстріляли Краматорськ: що відомо Фото: окупанти сьогодні обстріляли Краматорськ (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

В понеділок, 27 червня, Росія нанесла удари по Краматорську Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Краматорська Олександра Гончаренка в Facebook.

"Окупанти обстріляли околицю Краматорська. Схоже на РСЗВ", - написав він.

За його словами, в селищі зазнали пошкоджень приватний будинок та гаражне приміщення.

"За попередньою інформацією без жертв", - додав Гончаренко.

Як повідомлялося, російські війська можуть перейти до наступу на Слов'янськ та Краматорськ (Донецька область) найближчим часом.

Нагадаємо, вранці у понеділок, 27 червня, російські окупанти вдарили по житлових кварталах Слов'янська Донецької області, є вбиті та поранені.

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