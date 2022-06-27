Окупанти сьогодні обстріляли Краматорськ: що відомо
В понеділок, 27 червня, Росія нанесла удари по Краматорську Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Краматорська Олександра Гончаренка в Facebook.
"Окупанти обстріляли околицю Краматорська. Схоже на РСЗВ", - написав він.
За його словами, в селищі зазнали пошкоджень приватний будинок та гаражне приміщення.
"За попередньою інформацією без жертв", - додав Гончаренко.
Як повідомлялося, російські війська можуть перейти до наступу на Слов'янськ та Краматорськ (Донецька область) найближчим часом.
Нагадаємо, вранці у понеділок, 27 червня, російські окупанти вдарили по житлових кварталах Слов'янська Донецької області, є вбиті та поранені.
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